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  3. 11 Ocak 2019 14:35

Köprüde makas terörü: O sürücünün cezası belli oldu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracıyla makas atarken kaza yapan sürücüye bin 2 lira ceza kesildiği öğrenildi.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 22 Aralık 2018'de makas atarak ilerleyen A.T., aralarından geçmeye çalıştığı otomobil ile kamyonete çarptı. A.T. yönetimindeki araç takla attı. Sürücü A.T., 34 LB 5301 plakalı otomobilin takla atmasında sonra araçtan sürünerek çıktı.  Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan A.T., koşarak kaza yapan aracından uzaklaştı. Kaza sonrası sürücü A.T. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-C maddesi olan 'Tehlikeli şerit değiştirmek' suçundan işlem başlatılarak bin 2 lira ceza kesildiği öğrenildi.

FSM Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen araç takla attıFSM Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen araç takla attı

 

DHA

fatih sultan mehmet köprüsü , makas
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