Korkunç iddia! ''Dünya nüfusunun yarısını öldürebilir''

ABD’li bilim insanı Dr. Michael Greger, korona virüs dışında büyük bir salgın olabileceğini iddia etti. Greger, tavuk çiftliklerinden tetiklenecek bu virüsün dünya nüfusunun yarısını öldürebileceğini kaydetti.

Korona virüs salgınıyla mücadele tüm dünyada sürerken, ABD’li bir bilim insanının ortaya attığı yeni bir salgın iddiası ortalığı karıştırdı. Dr. Michael Greger, tavuk çiftliklerinden tetiklenen ve dünya nüfusunun yarısını öldürebilecek ‘kıyamet virüsü’ ile ilgili uyarılar yaptı. Greger, “Bir kümes hayvanı olduğu sürece, salgın olacak" dedi.

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya ölüm saçan korona virüs salgınıyla amansız mücadele sürerken, Amerikalı bilim insanından korkutan bir açıklama geldi.

Bilim adamı Dr. Michael Greger, dünya nüfusunun yarısını öldürebilecek tavuk çiftlikleri tarafından tetiklenen yeni bir salgın konusunda uyarılarda bulundu. Dr. Greger, söz konusu virüsü 'kıyamet virüsü' olarak nitelendirdi.

''Gerçek vebanın henüz gelmediğini'' vurgulayan beslenme uzmanı Greger, hayvanlarla olan yakın bağlantımızın bizi en kötü salgın hastalıklara karşı savunmasız hale getirdiğini iddia ediyor.



"Bir kümes hayvanı olduğu sürece, salgın olacak" iddiasında bulunan doktor, kümes hayvanlarının oluşturacağı bir salgın hastalığın dünya nüfusunun yarısını öldüreceğini belirtti.

''BİTKİ TEMELLİ BESLENİN'' UYARISI

Bilim adamı, bitki temelli bir diyetin faydalarını savunarak ve tavuklardan uzak durulması gerektiğine vurgu yaptı.

İngiliz basını ise Dr. Greger'in söz konusu duruma ilişkin bir kitap çıkarttığını ve en çok satanlar arasında giren kitabın kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdığını belirtti.



