  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Aralık 2020 13:33

Korona tedavisi gören Yılmaz Vural'dan sevindiren haber

Korona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir haber geldi.

Korona tedavisi gören Yılmaz Vural'dan sevindiren haber
A+ A-

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, korona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Deneyimli hocanın durumu hakkında sık sık bilgilendirme yapan ailesinden, Vural'ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren güzel haber geldi. 

"Entübasyon işlemi bitirildi"

Tecrübeli hoca 27 Kasım öğle saatlerinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen teknik direktör Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi bitirildi. Deneyimli teknik direktörün tedavisi devam ediyor.

tedavi , yılmaz vural , korona , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM