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Koronavirüs aşısı hatırlatma dozları yapılmaya başladı

Koronavirüs aşısı hatırlatma dozları yapılmaya başladı

Koronavirüs vakalarının artması üzerine, koronavirüs aşıları hatırlatma dozları için aşı randevuları da açıldı. Bayramda İstanbul’da olanlar aşı olmak için hastanelerin yolunu tuttu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dönemde Kovid-19 vakalarının tekrar artışa geçtiğini, Kovid aşıları hatırlatma dozları için aşı randevularının açıldığını açıklamıştı. Kovid-19 aşısı hatırlatma dozu randevuları da açıldı. Kurban Bayramı’nda İstanbul’da olanlar hatırlatma dozu için randevularını alarak, aşı olmak için hastanenin yolunu tuttu. 

"HATIRLATMA DOZU ÖNEMLİ"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji bölümü doktoru Dr. Büşra Özcan, "Biontech, Sinovac ve Turkovac aşılarımız mevcut. Vatandaşlarımız üç aşıyı da yaptırabiliyorlar. Bayram süresince 08.00-00.00 arasındaki saatlere randevu alıp, aşı olabilirler. Hatırlatma dozu önemli, gelmelerini bekliyoruz. Özellikle son aşısı üzerinden 6 ay geçmiş olanların gelmesi gerekiyor." dedi. 

Turkovac aşısı olan Cengiz Yıldız "8 ay önce aşı yaptırmıştım. Bugün de 4. dozu yaptırıyorum. Turkovac yaptırıyorum. Devletimiz, bilim adamlarımız o kadar çalışma yaptı, Turkovac için. Onların çalışmalarını takdir ederek Turkovac yaptırdım. Daha önce Sinovac ve Biontech yaptırmıştım. O zamanlar Turkovac olsaydı, Turkovac yaptırırdım. Sağlık Bakanımız açıklama yapmıştı ‘Artış var’ diye. Ben de toplu taşıma kullanıyorum o yüzden yaptırdım" diye konuştu. 

Etiketler korona koronavirüs hatırlatma doz aşı
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