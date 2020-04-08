Koronavirüs hayatı durdurdu, ihaleleri durduramadı!

Corona virüsü tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi kasıp kavururken, iktidarın yol ihaleleri hız kesmiyor. 26 Mart'ta maskeli görevliler tarafından yapılan ve büyük tepki çeken Kanal İstanbul ihalesinden bir gün sonra 27 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu için 152.6 milyon liralık yol ihalesi yapıldığı ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden Yusuf Demir'in haberine göre Trabzon'daki Ulaştırma Bakanlığı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan ihalede 3 firma teklif sundu. Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlık sonunda ihale Fora İnşaat'a verildi.

İhalenin sözleşmesi 3 Nisan'da imzalandı. Sözleşmeye göre, yol inşaat çalışması corona virüsü kısıtlamalarından etkilelenmeden dün itibarıyla başladı. İnşaatın 1 Haziran 2022'de bitirilmesi öngörüldü.

Türkiye corona virüsü salgınıyla mücadele ederken, tartışmalı proje Kanal İstanbul'a ilişkin ilk ihale, maskeli katılımcılarla 26 Mart'ta sessiz sedasız yapıldı. Tahmini bedeli 566 bin 649 TL olarak açıklanan ihaleye 5 teklif sunuldu, birisi elendi.

Son 6 ayda 2 ihale birden

“İyidere-Çayeli Ayrımı Güneysu İY, Güneysu-Başköy Yolu, ARS Merkez Mahallesi Yolu, ARS ve Güneysu Ortaköy İY, ARS Toprak İşleri, Sanayi Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı ve Çeşitli İşler” başlıklı ihale, Fora İnşaat'ın bölgede son 6 ayda aldığı ikinci ihale oldu.