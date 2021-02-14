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  3. 14 Şubat 2021 12:19

Koronavirüste yeni dönem yarın başlıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "yerinde karar dönemi" olarak adlandırdığı ve il bazında "7 günlük vaka" sayılarının ortalaması, canlı olarak yayınlanacağı dönem yarın başlıyor.

Koronavirüste yeni dönem yarın başlıyor!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada salgın yönetiminde yeni döneme geçtiklerini belirtmişti.

Bu dönemin adının ise, 'yerinde karar dönemi' olduğunu belirtti.

Yeni dönemde, il bazında haftalık vaka ortalaması açıklanacak. Böylelikle, il hıfzıssıhha kurulları bölgesel bazda yeni tedbirleri veya gevşetme kararlarını hayata geçirebilecek.

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