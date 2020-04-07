Koronavirüsten can kaybı 725'e yükseldi !

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bugün test sayımız 20 bin 23, vaka sayısı 3 bin 892, bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. Toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 725'e yükseldi" dedi. Bakan Koca ayrıca, Türkiye'de corona virüsün yoğun olduğu illerin olduğu haritayı paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

'BİR TALEBİMİZ VAR'

Corona virüs istisnasız 81 ilimizde görüldükten sonra yeni bir aşamaya geçtik. Artık her birimiz bu tehdit altındayız. Artık dayanışma içerisinde olmalıyız. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara ve İzmir gibi şehirler vaka sayısı yüksek olduğu için dikkat çekmektedirler. Aralarında bunlarında olduğu 31 şehrimiz bazı zorunlu haller dışında sınırlandırıldı. Tüm Türkiye'de 20 yaş altı gençlerimizden ve 65 yaş üstü yaşlılarımızdan talebimiz var.

Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk. İzole kuralına artık şehir şehir uyguluyoruz. 83 milyonu oluşturan bireylerin izolasyon kuralını hayat tarzı olarak yerine getirmelidir. Başka seçeneğin olmadığını söyleyebilirim. Hepimizi eşit derece ilgilendiren eşit derece tehdit eden virüse karşı birlikte mücadele etmeliyiz. İnsan sağlığını korumak için tedbirli olmalıyız. Hepimizin çabası herhangi birimiz içindir.

Dünyada ilk ciddi tedbirlerin alınmaya başlanmadığı tedbirde örneği olmayan yapılanmaya gittik. Bunun ilk sonuçlarından biri Bilim Kurulu'nun oluşturulmasıdır. Tavsiye kararları ulusal politikamıza rehberlik etti.

'YAŞ BİR GÜVENCE KAVRAMI DEĞİLDİR'

Toplum olarak hastalığa karşı daha toplumsal ihtiyaçlar ortaya çıktı. Toplum Bilimleri adını verdiğimiz yeni bir kurul oluşturduk. Toplumsal öneriler getirecek, bize hayatı kolaylaştıracak tekliflerde bulunacak. Bu salgınla mücadelede dünyada tekdir.

Ülkemizde önemli bir bilgi birikimi oluşturulmuş durumda. Konu bilim dünyası için yeni bir bilgidir. Virüs değişime uğramaktadır. Şu an her yaşta olağanüstü bulaşabilen bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bütün dünyada ağırlıklı risk grubu 65 yaş üstü olarak tanımlanmıştı. Bugün risk grubu tanımı kavramı genişlemiştir. Artık genç yaşlarda hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence kavramı olarak tanımlanmamalıdır. Bütün risklere karşı başvuracağımız çözüm izolasyondur.

'AŞI ÇALIŞMALARINA ÖNCÜLÜK EDİYORUZ'

Şüphelilerin tanımlanması konusunda önemli bir gelişme göstermiş bulunmaktayız. Test sayısını arttırdık. Test sayısı arttıkça pozitif vaka sayısı da artmaktadır. Pozitif vakalarla test sayısındaki artış ilişkisi tarama çalışmasındaki çalışmadan kaynaklanmaktadır.

Eğer ilerleyişi durduramazsak tedaviye yoğun bakımda devam ediyoruz. İlaç tedavisine erken başlamamızın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz. Biz ilacı erkenden temin ettik ve hastalarımıza bugün ulaştırmayı başardık. Dünyada birçok ülke bu ilaca ulaşmak için çaba gösteriyor.

Hasta sayısına göre kayıp oranlarımız sınırlı tesir ediyor. Sağlık sistemimizin gücü hepimize güven verecek seviyededir. Bakanlığımızın desteğiyle farklı tedavilerin geliştirilmesi için öncülük ediyoruz. Bakanlığımız aşı çalışmalarına da öncülük etmektedir.

Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz. Yayılmaya karşı aldığımız bu sıkı tedbirin detaylarını daha sonra açıklayacağım. Bütün tedbirlerimize rağmen virüs kişiden kişiye bulaşmaya devam ediyor. Bunu kontrol altına almak zorundayız.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 725'E YÜKSELDİ

Bugün test sayımız 20 bin 23, vaka sayısı 3 bin 892, bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. Toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 725'e yükseldi.

Yapılan test sayılarının her gün arttı. 20 bini geçti. Test sayısı arttıkça vaka sayısının oran olarak azaldığını görüyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de erkeklerde vaka sayısının fazla olduğunu görüyoruz. 65 yaş uygulamasının olmadığı dönemde daha dengeliydi, 65 yaş üstü sınırlamasının olduğu dönemde yoğunluğun azaldığını görüyoruz.

KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

HASTALAR İÇİN APP

Önümüzdeki bir iki gün içerisinde devreye girecek. Aplikasyon geliştirildi ve hastalarımız bunu indirmek zorundalar. Burada takip ve kendi durumlarını görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz.

Bu aplikasyonu indirdikten sonra hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerekli görüldüğünde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde İletişim Başkanlığımızda açıklamalar yapılmış olacak.

2 YENİ HASTANE

Kalıcı daha sonraki dönemde de benzer veya farklı amaçlarda kullanacağımız hastaneler olacak. Bu şu anlama gelmesin. Burada sonuçlar ve rakamlar ve gidişat tahmin edilenin ötesinde olduğu için erken davranmak gibi bir yaklaşım içerisinde değiliz. Bütün Türkiye'de hastanelerimizde doluluk oranımız %62-63'ü geçmedi. Böyle bir salgında günler içerisinde artan doluluklar ve hasta sayıları ile karşılaşırız. Bizde ise daha stabil giden, artış oranının giderek düştüğü, önümüzdeki bir iki haftanın son derece önemli olduğunu gördüğümüz bir tablo ile karşı karşıyayız. Hem bugün gerekli olduğunda kullanmak hem de yarın bu anlamda bu hastaneleri geçici gibi düşünmeyip kalıcı kullanmak üzere planladığımızı sayın Cumhurbaşkanımızın da arzusu bu yönde. Şu dönemde herkesin kendinisi evde izole etmesini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını özellikle ifade ediyoruz. Aslında 83 milyonun olabildiğince kendilerini izıole etmesini önemsiyoruz. Toplu alanlarda da maske kullanılmasını istiyoruz.

HASTANELERDE ÜCRET ALINDI İDDİASI

Özel hastanelerde yoğun bakımda yatan hiçbir hastadan ücret alamazlar. Eğer böyle bir durum olursa gerekeni yapmış oluruz.

ÇALIŞANLARIN DENETLEMESİ

İş yeri ve toplu alanlarda maske takmanın zorunlu olduğunu ve yer yer denetimler yapılacak.

HEMŞİRE SAYISI...

Hemşire sayısıyla ilgili sağlık personelinin alınımı için müracatlar yapılmış oldu. Önümüzdeki günlerde başlayacak.

KÖTÜ DURUM SENARYOSU VAR MI?

Rakamları ben şeffaf şekilde veriyorum ve dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor olmalısınız. Almanya, ABD'de nasıl arttığını görüyoruz. Bizdeki ölüm vakalarının da bir noktada artış hızının düşmeye başladığını görüyoruz.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Birçok ülke halen bu ilacı entübe olan ciddi vakalarda kullanmayı tercih ediyor. Bilim Kurulu, erken safhada bu ilacın kullanımının daha yararlı olacağını, özellikle virüsün hücreye girişini engellediğini görüyoruz. Dünyada benzeri olmadığı şeklinde biz bu ilacı vatandaşımıza erken safhada veriyoruz. Ayrıca dünyada sağlık altyapısı olan ülkelerden, hatta Avrupa'daki ülkelerden solunum cihazı olarak nüfusa oranla 2 kat daha fazla olan bir ülkeyiz.

PERSONELİ KAYDIRMA İHTİYACI DUYULACAK MI?

Şu an böyle bir durum söz konusu değil.

TEST SAYILARI

Tekrarlayan testlerin olduğu doğru. 222 binde bu oranın toplamda yüzde 10'nu geçmediğini biliyoruz.

ECZANELERDE MASKE SATIŞI

Eczanelerde maske satışı parayla asla söz konusu olmayacak. Bedava vermek istiyorlarsa verebilirler. Biz vatandaşımıza ücretsiz maske dağıtımı için önemli bir uğraş içindeyiz. Biz çok rahatlıkla sentetik olmayan pamuklu bezden bu maskeyi yapabiliriz. Sitemizden de bunu takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE'NİN CORONA VİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre, toplam test sayısı 202 bin 845, toplam vaka sayısı 30 bin 217, toplam vefat sayısı 649, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1415, toplam entübe hasta sayısı 966, toplam iyileşen hasta sayısı 1326 oldu. Bugünkü test sayısı 21 bin 400, vaka sayısı 3 bin 148, iyileşen hasta sayısı 284, vefat sayısı ise 75 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'daki mevcut durum için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane başhekimleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

"Para ile maske satışı yasaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Kesinlikle para ile maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız." dedi.

Şimdiye kadar 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan 1 milyon 320 bin vatandaşın temel ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerini yerine getirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Test sayısında günlük 20 bini geçerek hastaları tespit ve virüsün yayılmasını engelleme konusunda önemli bir eşiği daha aştık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur." diye konuştu.

Yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe'de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirten Erdoğan, "Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin, "Şu ana kadar kampanya hesaplarında toplanan meblağ yaklaşık 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. Ayrıca 43 milyon lira da SMS olarak toplandı. İlaveten AK Parti Meclis Grubu hesabında da toplanan yaklaşık 5 milyon liralık meblağ da buraya aktarılacaktır." dedi.

Vergi, sigorta ve kredi geri ödemelerinde sağladıkları kolaylıklara bir yenisini daha eklediklerini söyleyen Erdoğan, "KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize nisan, mayıs, haziran ayları itibarıyla yapacakları banka kredi ödemelerini de erteleme imkanı sağlıyoruz. Bu ertelemeden kaynaklanacak maliyeti KOSGEB üstlenecektir." diye konuştu.

Kovid-19 ile bağlantılı, 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Kovid-19 ile bağlantılı, Cumhuriyet başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Gül, "12 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 personelin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların sağlık hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi ve ilaç teminin aksamamasını sağlamak için eczanelerde ilaç teminine ilişkin imzalanan protokolün süresinin uzatıldığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, suyun sınırlı bir doğal kaynak olduğunu vurgulayarak, "Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde hijyen kurallarına uyarken suyumuzu bilinçli ve tasarruflu bir şekilde kullanalım." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya, polislerden zorunlu yardım toplanması gibi bir durumun olmadığını bildirdi.

Bakan Soylu, sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında "65 yaş üzeri 6 bin 131 kişiye idari, 149 kişiye de adli işlem yapıldı. 20 yaş altına ise 3 bin 102 kişiye idari, 102 kişiye adli işlem gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kuralına uymayan 181 kişiye ceza kesildi." ifadesini kullandı.

Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara ilişkin ise Bakan Soylu, "3 bin 570 hesap tespit edildi. Bu hesapların büyük bir bölümü, yüzde 70'in üzeri FETÖ, PKK ve DHKP-C hesaplarıdır. Bu hesaplarla ilgili Türkiye'de bulunan 616 kullanıcı tespit ettik ve 229'unu yakaladık. Yakalama işlemlerimiz devam ediyor." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip koronavirüs tedbirleri başta olmak üzere, illerdeki kültür ve turizm çalışmalarını değerlendirmek üzere İl Kültür ve Turizm müdürleriyle video konferans aracılığıyla toplantı yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile telefonda görüştü. Akar görüşmede, ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden itibaren, ivedilikle ve kararlılıkla tedbirler alınmaya başlandığını belirtti.

Milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak, mevcut kapasiteler geliştirilerek yerli, milli ürünler geliştirilmeye devam edildiğini bildiren Akar, Bakanlığın bu kapsamdaki kapasitesinin de gün geçtikçe arttığını kaydetti.

Alınabilecek ilave tedbirleri belirlemek ve salgının daha fazla hasar vermesini engelleyebilmek amacıyla iki ülke arasındaki gayretlerin koordine edilmesi ve ölümcül virüse ilişkin bilgi ve tecrübeleri paylaşmaya hazır olduklarının altını çizen Akar, ihtiyaç duyulması durumunda üretilen yerli ve milli sağlık ürünlerinin dost İran halkına ulaştırılması için hazır olunduğunu aktardı.

Canlı sınıf uygulamaları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), uzaktan eğitim sürecinde canlı sınıf uygulamalarında kullanılan teknolojilere ilişkin öğretmenler bilgilendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin kendi imkanlarıyla eriştiği bazı yazılımlar üzerinden "öğretmenlerin maaşlarından para çekilmesi üzerine Bakan'ın bu konuda il müdürlerini acil toplantıya çağırdığı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2020 yılı sözleşmeli er temin faaliyetleri ertelendi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2020 yılı sözleşmeli er temin faaliyetleri, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ertelendi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, sözleşmeli erlik için başvuruda bulunan adayların ikinci seçim aşamaları ileri bir tarihte yapılacak. Seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcından 15 gün önce duyurulacak.

Sağlık kuruluşlarına tıbbi maske zorunluluğu

Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşların tıbbi (cerrahi) maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilin valiliklerine hasta ziyaretleri hakkında gönderilen yazıda, Kovid-19 pandemisi süresince hasta ziyaretleriyle ilgili yapılan düzenlemelere ilave tedbirler getirildiği belirtildi. Bu kapsamda, mart ve nisan aylarında uygulanması istenilen tedbirlerin Bakanlık tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar uygulanmaya devam edileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşlarımızın tıbbi maske (cerrahi maske) takmaları zorunlu olup, sağlık kuruluşu içerisinde maskesiz dolaşıma izin verilmemesi, tedbirlerin kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarında uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi sağlanacak."

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Emniyette bağış tarifesi" başlıklı haberlere ilişkin

"(Milli Dayanışma Kampanyası) Söz konusu yardım kampanyası ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından personelimizin kampanyaya katılımını sağlamak için kesinlikle bir genelge veya talimat yazısı söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.

STS'ye "koronavirüs" ertelemesi

Yükseköğretim Kurulu, koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelerce nisan, mayıs ve haziran aylarında yapılacak Seviye Tespit Sınavı (STS) ve muadil sınavların ertelenmesine karar verdi.

Ankara Valisi Şahin'den polis ve jandarma ekiplerine ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, Ankara-İstanbul otoyolu Akıncı Gişeleri mevkisindeki kontrol noktasına görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Kara yolunda ağırlıklı olarak ihtiyaç malzemesi taşıyan araçlar bulunduğu bilgisini paylaşan Şahin, "Ankara'da trafik yoğunluğu yüzde 10'un altına düşmüş durumda, yine 30 büyükşehir ve Zonguldak'a seyahat yasağı kapsamında yasak öncesi ve sonrasına baktığımızda trafik yoğunluğunda yüzde 40'lık bir azalış var." ifadelerini kullandı.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Hem dünyada hem de ülkemizde hayatı tehdit eden ve küresel bir salgın haline dönüşen corona virüsüyle ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor. Peki corona virüsü nedir? İşte, corona virüsünün tanımı;

Koronavirüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genellikle yaşlıların risk gurubunde yer aldığı corona virüsü hastalığı, kişiden kişiye bulaşabilerek ve farklı semtomlar halinde kendisini belli ediyor. İşte, 'corona virüsü belirtileri nelerdir? sorusunun yanıtı;

COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir.

Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

'Corona virüsü nasıl bulaşır?' sorusu ülkemizde de corona virüsüne karşı araştırılan en fazla konuların başında geliyor. Sağlık Bakanlığı ve yetkililer, vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı yaparken, hastalığın genellikle solunum, öksürme, dokunma gibi eylemlerle bulaştığının da altını çiziyor. İşte, corona virüsünün bulaşma şekilleri şöyle anlatılabilir;

COVID-19 virüsü kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Hasta kişinin yakınında bulunan diğer kişiler havadaki damlacıkları soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacıkların etraftaki nesnelere ve yüzeylere düşmesi ve insanların buralara temas etmiş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmasıyla da COVID-19’a yakalanmaları mümkündür. Bu yüzden hasta olan bir kişiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sık sık yıkamak çok önemlidir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19'un yayılma yolları konusunda devam eden araştırmaları değerlendirmekte ve güncellenmiş bulguları paylaşmaktadır.

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNURUZ?

El yıkamanın ve kişisel temizliğin corona virüsünden korunmada en etkin rol oynadığı şu günlerde, ülkemizde en fazla araştırılan konulardan birini de corona virüsünden nasıl korunuruz sorusu oluşturuyor. Uzmanlar, kolonya kullanımı, sık el yıkama,14 gün kuralı gibi hatırlatmalar ise corona virüsünde karşı almamız gereken önemleri sıklıkla sıralıyor. İşte, corona virüsünden konunmak için yapılması gerekenler;

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir

Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

CORONA VİRÜSÜ İLE COVİD 19 ARASINDAKİ FARK NEDİR?

COVID-19, en son keşfedilen koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Bu yeni virüs ve hastalık, Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde salgın başlamasından önce bilinmiyordu.