Koronavirüsü yıllar önce kitabında yazmış!

Koronavirüs, 12 yıl önce dünyanın sonu hakkında bir kehanet kitabında önceden bildirildi. 2008 yılında End Of Days adıyla yayımlanan ve Türkçe'ye Günlerin Sonu olarak çevrilen, dünyanın sonu hakkında öngörüler ve kehanetlerde bulunulan 2008 tarihli kitapta, koronavirüsün resmedildiği görüldü.

12 YIL ÖNCE BAHSEDİLDİ

Kitapta, "2020'de akciğerlere ve bronşlara saldıran ve tüm bilinen tedavilere direnen ciddi bir zatürre benzeri hastalık dünyaya yayılacak. Hastalığın kendisinden daha şaşırtıcı olan şey, aniden geldiği kadar hızlı bir şekilde yok olacağı gerçeğidir. 10 yıl sonra tekrar saldıracak ve o zaman tamamen ortadan kalkacak" ifadelerine yer veriliyor.

"10 YIL SONRA TEKRARDAN SALDIRACAK"

2020 yıllarında ölümcül bir salgının patlak vereceğini iddia eden bir başka yazar da Sylvia Browne oldu. Dünyanın sonu ile ilgili tahminler ve kehanetler kitabında, dünyayı tahrip eden bir pnömoni (zatürre) salgınından bahsediliyor.

Kitapta şu ifadelere yer veriliyor: "2020'de akciğerlere ve bronşlara saldıran ve tüm bilinen tedavilere direnen ciddi bir zatürre benzeri hastalık dünyaya yayılacak. Hastalığın kendisinden daha şaşırtıcı olan şey, aniden geldiği kadar hızlı bir şekilde yok olacağı gerçeğidir, 10 yıl sonra tekrar saldıracak ve o zaman tamamen ortadan kalkacak."

Pek çok kişi kitaptaki bu kısa pasajdan yola çıkarak, dünyayı etkilemeye devam eden koronavirüs salgınını, kitaptaki durumla bağdaştırdı.

VİRÜS KEHANETLERİ

Komplo teorisyenleri şimdiye kadar, virüsü, 16. yüzyıl kahinlerinden Nostradamus'un tahmin ettiğini ve İncil'de yer aldığını iddia etti. Öte yandan koronavirüsün, Çin Wuhan'daki bir laboratuvarda kazara serbest bırakılan çok gizli bir biyo-silah olduğu da iddialar arasında.

Başka bir yazar Dean Koontz'un 1981 yılında çıkan 'The Eyes of Darkness' adlı romanında Wuhan-400 adlı bir koronavirüs hastalığının yazdığı görüldü.