  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Ekim 2020 17:59

Koronaya yakalanan Muhittin Böcek 36 gün sonra uyandırıldı

Koronavirüs nedeniyle rahatsızlanan ve yoğun bakımda uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 36 gün sonra uyandırıldı.

Koronaya yakalanan Muhittin Böcek 36 gün sonra uyandırıldı
A+ A-

Koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, akciğerleri uzun süre makineye bağlı olarak tedavi gördü.

36 GÜN SONRA UYANDIRILDI
Yoğun uygulanan tedavilere olumlu cevap veren Başkan Böcek, bugün makineden çıkartılıp uyandırıldı. 7 Eylül'den bugüne kadar uyutulan Başkan Böcek, 36 gün sonra doktorların uyarılarına tepki verdi. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

muhittin böcek , koronavirüs , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM