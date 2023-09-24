Kosova'da yüksek tansiyon: Sırplar polis noktasına saldırdı

Kosova’nın Leposaviç sınır bölgesinde silahlı Sırpların polis noktasına düzenlediği saldırı sonucu, 1 Kosova polisi hayatını kaybetti.

Kosova’nın kuzeyinde bulunan Leposaviç sınır bölgesindeki polis kontrol noktasına saldırı düzenlendi. Zırhlı bir araçla Kosova sınırından 15 kilometre içeri giren bir grup Sırp tarafından Kosova polisine açılan ateş sonucu çıkan çatışmada 1 polis memuru hayatını kaybederken, 1’i ağır 2 polis hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından Kosova Başbakanı Albin Kurti sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, öldürülen polisin çavuş rütbesinde, yaralanan polisin ise sınır polisi olduğunu belirtti. Kurti, “Şu anda polisimize farklı kalibreli silahlarla ateş açılmaya devam ediyor. Saldırganlar maskeli ve ağır silahlarla donatılmış profesyonellerden oluşuyor. Bu canice terör saldırısını kınıyoruz” dedi. Belgrad'ın siyasi, mali ve lojistik desteğiyle organize olarak Kosova’ya saldırıldığını vurgulayan Kurti, “Bu savaşta kanunları koruyor ve uyguluyoruz. Ayrım gözetmeksizin vatandaşları ve bağımsız Kosova'yı koruyor ve muhafaza ediyoruz. İnfazcı suçlular ve onlara emir verenler başarısız olacak, yakalanacak, yargılanacak ve cezalandırılacaktır” açıklamasını yaptı. Kosova Cumhuriyeti’nin suç ve suçlulara, teröre ve teröristlere karşılık vermeye hazır ve koordineli olduğunu belirten Kurti açıklamasında ayrıca, “Kosova polisi, öldürülen polis memuru A.B.'nin ailesine haber verdi. Yaralı polisin hayati tehlikesi sürüyor. Öldürülen polisimiz için ailesine ve herkese başsağlığı dileriz. Yaralı polisimize acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani ise yaşanan saldırının ardından Amerika ziyaretini yarıda keserek, Kosova’ya döneceğini açıkladı.