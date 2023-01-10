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Köy merkezine inen bozayı kamerada

Köy merkezine inen bozayı kamerada
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Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, köy merkezine inen bozayı, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Derekemal köyünde, dün gece otomobilin önüne bozayı çıktı. Köyün girişindeki yolda otomobilin önünde bir süre koşan bozayı, daha sonra uzaklaşarak ormana kaçtı. Bozayı, yolda koşarken, otomobildeki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

DHA

Etiketler yozgat çayıralan bozayı köye inen ayı
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