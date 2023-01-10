Köy merkezine inen bozayı kamerada
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, köy merkezine inen bozayı, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İlçeye bağlı Derekemal köyünde, dün gece otomobilin önüne bozayı çıktı. Köyün girişindeki yolda otomobilin önünde bir süre koşan bozayı, daha sonra uzaklaşarak ormana kaçtı. Bozayı, yolda koşarken, otomobildeki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DHA
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