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  3. 20 Şubat 2018 23:04

Koyun sürüsüne çarpan minibüsü ateşe verdi

Batman'da koyun sürüsünü karşıdan karşıya geçirmeye çalışan çoban ve koyunlara minibüs çarptı.

Koyun sürüsüne çarpan minibüsü ateşe verdi
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Batman’da yolun karşısına sürüsünü geçirmeye çalışan çoban ve koyunlara minibüs çarptı. Kazada çoban ile minibüsteki 4 kişi yaralanırken, 42 koyun telef oldu. Kaza sonrası çoban minibüsü benzin dökerek ateşe verdi.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Güney çevreyolundan karşısına geçen koyun sürüsü arasına dalan 72 S 0306 plakalı minibüs şoförü Ökkeş Can A., 42 koyunun telef olmasına ve çobanın yaralanmasına neden oldu. Minibüs içerisinde bulunan sürücü Ökkeş Can A. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Kaza sonrası yaralı çoban 72 S 036 plakalı minibüsü benzin dökerek ateşe verdi. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, ateşe verilen minibüs ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ateşe verilen minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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