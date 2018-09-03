Kraliçeden FETÖ'nün eğitim merkezine ziyaret

Hollanda’dan ziyaret için geldiği Denizli’de yakalanan FETÖ’cü Bülent Şengün ifadesinde ilginç bilgiler verdi. Örgüt kasası olduğu tespit edilen Şengün, Deventer’de görev yaptığı “Gouden Generatie De İjsesel” (Altın Nesil) adlı eğitim merkezini Hollanda Kraliçesi’nin de iki kez ziyaret ettiğini söyledi.



FETÖ’nün Hollanda kasası olduğu belirlenen Bülent Şengün’ün, örgütle irtibatını “sadece çaycıydım” savunmasıyla inkar ederken, Hollanda yapılanmasında görev alan üst düzey isimleri itiraf etmesi dikkat çekti. Şengün, Hollanda’da bulunan ve “Altın nesil” anlamına gelen eğitim merkezine Hollanda Kraliçesi’nin geldiğini anlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün Hollanda’daki bölge kasası olduğu tespit edilen Bülent Şengün, ziyaret için geldiği Denizli’de yakalandı. Cezaevine gönderilen Şengün’ün ifadesine ulaşıldı. İfadesinde, örgüt ile irtibatını ilginç bir savunmayla inkar eden Şengün’ün birçok üst düzey FETÖ’cü ismi deşifre etmesi ise dikkat çekti. Hollanda’nın Deventer şehrinde bulunan “Altın nesil” anlamına gelen “Gouden Generatie De İjsesel” adlı eğitim merkezinde çalıştığı belirlenen Şengün, burada sadece çay ve temizlik işlerine baktığını savundu.

KRALİÇE İKİ KERE GELMİŞ

Eğitim merkezi ile ilgili bilgiler veren Şengün, önemli isimlerin ziyarete geldiğini anlattı. Şengün’ün şunları anlattı: “Burası etüt merkezi olarak faaliyet yürütürdü. Ayrıca sohbet toplantılarının, kermes ve diğer etkinliklerin yapıldığı yerdir. Bu merkezi çok sayıda politikacı, sanatçı ziyaret ediyordu. Hatta bir iki kez Hollanda kraliçesi de burayı ziyaret etmiştir. Hem halka açık toplantılar hem de sadece yöneticilerinin katıldığı gizli toplantılar yapılırdı.”

ÇAYCI İMAMLARI DEŞİFRE ETTİ

FETÖ’nün mollalarından olduğunu belirttiği Bahattin Karataş’ın da söz konusu eğitim merkezine ziyarete geldiğini kaydeden Şengün, “Hollanda’da ikamet ederdi. Bu şahıs ilimize geleceği zamanlar eğitim merkezinde olanlar ayrı bir telaş ve saygı içerisinde olurlardı ve hepimizi ona karşı uyarırlardı” dedi. Şengün, firari olan FETÖ’nün Avrupa imamı ve örgüte ait eski Kimse Yok Mu Derneği Başkanı İsmail Cingöz’ün de eğitim merkezine geldiğini anlattı. Şengün, FETÖ’nün şu anki Hollanda imamının Ömer Tiryaki, eyaletlerden sorumlu imamın da Abdüssamet Alan olduğunu aktardı. Şengün, Alan’ın, Karataş’tan sonra gelen örgütün önemli isimlerinden olduğunu kaydetti.