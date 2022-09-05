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Kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından yarın toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin gelişmeler değerlendirilecek. Yunanistan'ın Ege'de artan tacizlerine karşı Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle Beştepe'de toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının öncelikli gündemi ekonomi olacak. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.

Sosyal konut projesi için geri sayım

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sürüyor.

Detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül'de açıklanacak. Kabine'de projeye ilişkin son çalışmalar görüşülecek.

Yunanistan'ın gerilimi tırmandıran adımları görüşülecek

Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımları da Kabine'nin gündeminde. Toplantıda Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak.

 

 

Etiketler Kabine Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
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