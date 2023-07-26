Kritik günde Dolar, Euro ve altın zirvede

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 29 bin 215 Dolar'dan, Ethereum ise 1.855 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.