Kritik günde Dolar, Euro ve altın zirvede
TCMB'nin beklentinin altında kalan faiz artırımı kararı sonrasında, bugün ABD Merkez Bankası FED'ten gelecek faiz kararına çeviren piyasalarda hem döviz, hem de değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri sürüyor. İşte 26 Temmuz itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ikinci kez beklentilerin altında kalan faiz kararının ardından piyasalardaki zirve seyri devam ederken piyasalar bugün ABD Merkez Bankası FED'ten gelecek kritik faiz kararını bekliyor.
Bugün Türkiye saatiyle 21.00'da açıklanacak faiz kararı öncesinde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısında zirvede...
TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararının ardından geçen hafta Dolar 27,23 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazelemişti.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar 26,94 TL'den, Euro 29,78 TL'den, Sterlin 34,74 TL'den, Japon Yeni ise 19,12 TL'den işlem görüyor.
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