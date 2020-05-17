Kültür ve Turizm Bakanı: ''Fatih İstanbul’u işgal ettiğinde...''

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı bir canlı yayında 1453 yılına atıf yaparak "İstanbul'un işgali" ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NTV'de bir canlı yayına katıldı. Ersoy, canlı yayında Galata Kulesi'ni anlatırken, ilginç bir an yaşandı.

Ersoy, Galata Kulesi'nin bir Ceneviz kulesi olduğunu söyledikten sonra "Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u işgal ettikten sonra Fatih Sultan Mehmet Vakfı'nı kuruyor" ifadelerini kullandı.

Bakanın İstanbul'un fethi yerine İstanbul'un işgali demesi sosyal medyada ve ekşisözlük'te gündem oldu.