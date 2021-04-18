Kumpas mağduru emekli albay koronavirüse yenildi

FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında yargılanarak hapis yatan Emekli Hava Kurmay Albay Cengiz Köylü'nün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Emekli tümgeneral ve yazar Ahmet Yavuz, emekli Hava Kurmay Albay Cengiz Köylü’nün ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yavuz paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Covid virüsü Kumpas sürecinin en ağır mağdurlarından E. Albay Cengiz Köylü'nün tertemiz kalbini bugün durdurdu. Cumhuriyet düşmanlarının hedefinde olması boşuna değildi. Büyük kayıp, büyük acı, büyük üzüntü. Rahmet dileklerimle…"

FETÖ KUMPASINDA TUTUKLANDI

FETÖ’nün Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında yargılanan emekli Hava Kurmay Albay Cengiz Köylü, 2007 yılında, FETÖ’nün TSK içindeki örgüt şemasını gösteren bir CD'nin kendilerine ulaştığını, Genelkurmay Başkanlığı’na gönderilen bu CD'nin daha sonra kaybolduğunu söylemişti. Köylü, “O CD daha önce incelense ne olurdu?” sorusuna işe şu yanıtı vermişti:

“Ben yüzde 10’unu biliyorum. Yüzde 90’ında kim bilir neler vardı. Yüzde 10’u muazzam, sayfalar dolusu. O zaman bu CD incelenseydi belki de örgütün gerçek niyeti ortaya çıkarılacaktı.”

Emekli Hava Kurmay Albay Cengiz Köylü, bu olaydan sonra “Karargâh Evleri'nin askeri sorumlusu olduğu” iddiasıyla 2009 yılında gözaltına alınmış, sonrasında Ergenekon ve Balyoz davaları kapsamında da tutuklu yargılanmıştı.