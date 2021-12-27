''Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı'' mahkemelik oldu

HKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı, “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” sisteminin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Türk Lirasının yabancı para birimleri karşısında aşırı değer kaybetmesi, döviz kurlarının Türk Ekonomisinde tehlike yaratacak şekilde kontrolden çıkması üzerine, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Aralık 2021 tarihinde “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” sistemine geçildiğini açıklamıştı. Ardından da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Resmi Gazete’nin 21 Aralık 2021 tarihli, 31696 nolu (mükerrer) sayısında “Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğ” yayınlanmıştı.

24 Aralık 2021 tarihinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Lirası mevduatını dövize çevirmeyenlerin, döviz kurunun yükselmesi karşısında uğrayacakları kur farkı zararının Hazine tarafından karşılanacağı duyurulmuştu.

DANIŞTAY’DA DAVA AÇILDI

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” sisteminin Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından TCMB tebliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açtı.

TCMB’nin Tebliğinin Anayasa’ya, Vergilendirme yetkisinin tabi olduğu Anayasal İlkelere, Anayasa Mahkemesi Kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden neden, konu ve amaç yönlerinden açıkça hukuka aykırı olduğu savunulan dilekçede, HKP avukatları tarafından Mahkeme önünde sözlü açıklama yapabilmesi içinde duruşma açılmasına karar verilmesi talep edildi.