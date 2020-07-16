''Kurban derisinden virüs bulaştığına dair veri yok''

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kurban Bayramı öncesinde kurban derilerinde corona virüsü bulaş riskini değerlendirdi.

‘Düşük risk olabilir’

İlhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Şu an elimizdeki bilimsel verilere göre kurban derisinden bir corona virüsü bulaşı söz konusu değil. Ancak kurban derisini bir kenara koymadan önce kurbanla ilgili işlem yapan kasap ya da kişiler, diyelim o an öksürdü, aksırdı ve deriyi elledi ve o deriyi de birkaç dakika içerisinde başka bir kişi geldi oradan aldı ya da dokundu ve elini de yıkamadan ağzına götürdü, orada bir risk var. Ama bu çok düşük bir ihtimal. Normal şartlarda kurban derisinden ya da etten corona virüsü bulaşı söz konusu değil.”

‘Vakaların üçte ikisi toplu törenlerden’

Profesör, bulaş riskinin toplu yapılan nişan, asker uğurlaması gibi törenlerde yoğun olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: “Yapılan filyasyon çalışmaları gösterdi ki her yeni vakanın, her üç vakanın içerisinde ikisi nişan, düğün, asker uğurlama gibi toplumsal törenlerden kaynaklanıyor. Bu nedenle de bu tür olayların engellenmesi konusunda bir eğilim oldu. Sonuç olarak bakanlığımız bunu değerlendirdi ve asker uğurlama törenlerinin yasaklanması, diğerlerinde de dikkatli olunması konusunda öneri getirildi. Biz toplu törenleri; asker uğurlama, nişan, sünnet gibi buralardaki kalabalıkları önleyebilirsek o zaman bulaşıcılığı da engelleyebiliriz.”