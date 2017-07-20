Kurbanlıklar cep yakacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düve kesiminin yasaklanmasının ardından besiciler, yasağın fiyatları artıracağını savundu. Kararın Kurban Bayramı’na az bir süre kala alınmasının kendilerini ve alıcıları zora durumda bırakacağını ifade eden besiciler, “Milletin elinde düveler kalacak bu da hayvan fiyatlarını artıracak” dedi.

Yasağın büyükbaş ve küçükbaşta fiyatları yükselteceğini belirten besici Hüseyin Kalkan, “Bu yasak çok sıkıntıya yol açacak, fiyatlar da artacak. Tosun 10 bin TL’ye çıkacak, bir dana 5 bin TL’ye çıkacak. Bu milletin elinde düve var yani, bu düve ne olacak? Adam damızlık yapacak nasıl bir sene bunu bekleyecek? Çoban tutmuş o kadar da masraf etmiş. Bu karar epey sorun olacak fiyatlar kalkacak. Her şeyin fiyatı artar. Mesela adamın elinde 500 tane düve var, yasak edip bu nasıl olacak?” diye konuştu.

Hayvanların besicilerin elinde kalacağını söyleyen Kalkan, “Millet bayrama yakın hep kurbanlık bekliyor. Kurbanlık gitmedi mi pazara olur mu yani? Bu kadar milletin elinde kalacak malları. Herkes bu sefer koyuna yönelecek onun fiyatı da bin liranın üzerine çıkacak. Benim elimde 150 tane dişi toklu var. Ben satamıyorum mecbur damızlık yapacağım. Daha önceden söylense niye alaydım ki? Niye çoban parası vereyim? Kurbanda da olmuyor nasıl satayım” şeklinde konuştu.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, her yıl biraz daha geriye gelerek yaz aylarına doğru çekilmeye başladı. Bu yıl, 31 Ağustos Perşembe günü Arefe olarak kabul edilecek. 01 Eylül- 04 Eylül arası ise Kurban Bayramı'nın dört günü olacak. Yani bu yıl, arefe günü de dahil edilirse Kurban Bayramı 31 Ağustos Perşembe günü başlayıp 04 Eylül Pazartesi günü son bulacak.

AREFE GÜNÜ TAM GÜN OLABİLİR

Özellikle tatil merkezlerinin merakla beklediği tatil uzatma ve birleştirme kararı bu yıl uzun soluklu olmasa da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması, arefe gününün tam gün ilan edilebilmesi konusunu gündeme taşıdı. Bu gelişmeyle birlikte toplam tatil süresi 6 güne çıkabilir.