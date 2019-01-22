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  3. 22 Ocak 2019 16:34

Kutudan çıkanı görünce büyük şok yaşadı

Kahramanmaraş'ta serçe yakaladığını zannederek kutuyu yavaşça kaldıran kişi hayatının şokunu yaşadı.

Kutudan çıkanı görünce büyük şok yaşadı
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Kahramanmaraş'ta, serçe yakaladığını zannederek kutuyu yavaşça kaldıran Mesut Benli, içerisinden fırlayan kediyi görünce şoke oldu. İzleyenleri gülümseten bu anların güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.
 
Bir şirketin muhasebe servisinde çalışan Mesut Benli, evinin bahçesindeyken ses duydu. Sesin geldiği yöne giden Benli, kutunun hareket ettiğini görünce sessizce yaklaşıp içine serçe girdiğini düşündüğü kutuyu ters çevirdi. Benli, daha sonra kuşu yakalamak için kutuyu dikkatlice kaldırmaya başladı ancak içinden bir kedi hızla kaçtı. Kediyi görünce şoke olan Benli, korkarak kaçmaya başladı ve bahçedeki direğe çarpmaktan son anda kurtuldu.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

İzleyenleri gülümseten bu yaşananlar ise evdeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntünün devamında kedi, korkuttuğu Mesut Benli'nin yanına gelirken, Benli de kediyi kucağına alıp sevdi. Benli'nin arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede dikkat çekti. 

DHA

serçe , kedi , kutu
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