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  3. 27 Temmuz 2017 16:13

Liseli Seynur hayatını kaybetti

Denizli'de takla atan lise öğrencisi 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, babası, annesi ve kardeşi yaralandı.

Liseli Seynur hayatını kaybetti
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Denizli'nin Çivril İlçesi'nde takla atan otomobilde lise öğrencisi 16 yaşındaki Seynur Gümüşsuyu öldü, babası, annesi ve kardeşi yaralandı.

Kaza bugün saat 01.00 sıralarında Çivril ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Gümüşsu Mahallesi'nden Çivril yönüne giden Uğur Gümüşsuyu yönetimindeki 20 L 6984 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Otomobilde sürücünün kızı, sağlık meslek lisesi öğrencisi Seynur Gümüşsuyu camdan fırlayarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Uğur Gümüşsuyu, eşi Tezcan Gümüşsuyu ve oğulları Mustafa Gümüşsuyu yaralandı.

Durumlarının ağır olduğu belirtilen yaralılar, acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası, Seynur Gümüşsuyu'nun cesedi otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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