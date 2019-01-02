Liselilerin kavgasını ayırırken yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, kavga eden lise öğrencilerini ayırmak isteyen esnaf Oğuz B., bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, öğleden sonra Gebze Hacı Halil Mahallesi Yazı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencileri arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Cadde üzerinde dükkanı bulunan Oğuz B., öğrencileri ayırmaya çalıştı. Bu sırada kimliği belirsizÿkişi,ÿelindeki bıçağı Oğuz B.’nin bacağına 3 kez sapladı. Kavga eden öğrencilerÿkaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralı Oğuz B., sağlık ekibininÿilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviyeÿalındı. Polis, esnafı bıçaklayan ve kavgaya karışanlarıÿyakalamak için çalışma başlattı.