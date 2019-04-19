Londra'da 700'e yakın gözaltı

İngiliz polisi, eylemlerini tek noktada sürdürmeleri uyarılarına uymayarak köprü ve kavşakları işgal eden eylemcileri gözaltına almayı sürdürdü. Polisin yaptığı son açıklamada, gözaltına alınan eylemci sayısının 682'ye çıktığı kaydedildi.

İngiliz polisi bugün 100'den fazla memurla işgal eyleminin sürdüğü noktalardan Oxford Circus'a operasyon düzenledi. Oxford Circus'taki eylemin merkezinde yer alan pembe tekne, polisin 5 saati bulan çalışmasıyla alandan kaldırıldı. Polisin, kendilerini birbirilerine veya zemine yapıştırıcıyla tutturan eylemcileri gözaltına almakta güçlük çektiği görüldü.

Sputnik’in haberine göre polis, alandaki tekneyi ve tekne etrafındaki işgalci eylemcileri çembere alırken, kentin diğer noktalarından gelen yüzlerce gösterici de polisleri çembere aldı. Ekipler, alandaki operasyonunu yerel saatle 18.30'da bitirdi ancak alan, başka eylemciler tarafından yeniden işgal edildi.

Öte yandan eylemlerini bugün Londra'nın en büyük havalimanı Heathrow'a taşımaya çalışan Extinction Rebellion, polisin aldığı tedbirler nedeniyle büyük çaplı bir eylem gerçekleştiremedi.

EYLEMLER 5 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Eylemciler pazartesi gününden itibaren Londra'nın en işlek noktalarından Marble Arch, Oxford Circus, Piccadilly Circus ve Waterloo Köprüsü ile İngiliz parlamentosunun önündeki Parlamento Meydanı'nı işgal edip trafiğe kapatmıştı. Bu noktalardan sadece Piccadilly Circus, eylemcilerin işgalinden kurtarılmış durumda bulunuyor.

Extinction Rebellion, İngiliz hükümetinden "iklim ve ekolojik acil durum" ilan etmesini, 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmesini ve iklim değişikliğiyle mücadele kararlarını almak için halk meclisleri oluşturmasını istiyor.

Kasımda, protestocuların Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde, 85 kişi gözaltına alınmıştı. Extinction Rebellion önceki hafta da İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki bir oturumda çıplak protesto eylemi yapmış, olayda 8 kişi gözaltına alınmıştı.