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  3. Maden faciasından kurtulan işçinin sözleri duygulandırdı

Maden faciasından kurtulan işçinin sözleri duygulandırdı

Bartın'da maden ocağındaki faciadan kurtulan bir işçi ambulansa götürülürken, arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi. O anlar kameralara yansıdı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında patlama meydana geldi. Arkadaşları yer altında kalan madenci olay yerinden ayrılmak istemedi. Madenci, "Ben gitmeyeceğim, ben iyiyim. Beni götürme sakın abi" dedi. 

Sağlık ekiplerinin oksijen vereceğini söylemesinin ardından "Ben iki dakika durayım şurada, döneceğim" ifadelerini kullandı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşamını yitiren işçilerin isimlerini; "Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaban, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gürdal Serenli, Burhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Ayyıldız" olarak açıkladı.

 

 

 

Etiketler bartın maden ocağı
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