Mahkeme vatandaşlıktan çıkarılmasını istedi

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan 30’u tutuklu 120 sanıklı dava da Fetullah Gülen'in ardından firari 5 sanık işadamının daha vatandaşlıktan çıkartılması için Adalet Bakanlığına başvurdu.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, uzun süredir duruşmaya gelmeyen ve yakalanamayan sanık iş adamları Cevdet Şeker, Muaz Ayhan, Savaş Daşkan, İlhami Kara ve Selim Aslan'ın vatandaşlıktan çıkartılmasına yönelik Adalet Bakanlığına yazı gönderdi.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

"2 Ocak 2017 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile kararnamenin 75. maddesinin 2. fıkrasında 29 Mayıs 2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29. maddesine, 5237 sayılı TCK 302/, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315. maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, bu durumun soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı ve kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla bakanlığa bildirilir' şeklindeki düzenleme gereğince 680 sayılı KHK'nin 75/2 maddesi uyarınca mahkememizde yukarıda belirtilen atılı suçlardan yargılanması devam eden sanıklar Cevdet Şeker, Muaz Ayhan, Savaş Daşkan, İlhami Kara ve Selim Aslan’ın savunmaları alınamadığından ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı halde bu sanığın yurt dışında bulunduğu anlaşıldığından gereğinin takdir ve ifası, KHK hükmü gereğince Adalet Bakanlığına sunulmuştur."

Yazıda, vatandaşlıktan çıkartılmaları talep edilen 5 sanığın kimlik ve ikamet bilgilerine de yer verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, aynı dava kapsamında geçtiğimiz günlerde de FETÖ/PDY davasının firari sanığı örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkartılması için Adalet Bakanlığına başvurmuştu.