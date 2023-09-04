Malatya güne depremle uyandı
AFAD, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde saat 07.30'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 4, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Yazıhan (Malatya)
Tarih:2023-09-04
Saat:07:30:14 TSİ
Enlem:38.538 N
Boylam:38.053 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/kvM8GCIssg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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