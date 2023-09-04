  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Malatya güne depremle uyandı

Malatya güne depremle uyandı

Malatya güne depremle uyandı
Güncelleme:

AFAD, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde saat 07.30'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. 

 

Etiketler malatya deprem afad
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji sel alarmı verdi: 6 il için kritik uyarı
Yüksek kar vaadiyle 5 milyar liralık vurgun! Jandarma şebekeyi çökertti
Türkiye'nin dört bir yanında zafer coşkusu
Yol verme kavgasında kazara eşini öldürdü
Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
Tarihi Kurşunlu Han'da yangın paniği
Beyoğlu'nda 2 katlı bina alev alev yandı
Sigaraya 5 TL zam geldi
ENAG, Ağustos 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı