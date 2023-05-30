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Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
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Adana ve Kayseri'nin ardından bir deprem de Malatya'da meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Bugün Kayseri ve Adana'daki depremlerin ardından bir deprem de Malatya'da meydana geldi. Malatya Darende merkezli deprem saat 14.20'de gerçekleşti. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler malatya deprem deprem oldu malatya'da deprem
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