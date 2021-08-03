Mandıra Filozofu’nun çekildiği yer küle döndü

Türkiye'de devam eden orman yangınları Mandıra Filozofu filminin çekildiği Çökertme Koyu'nu da küle çevirdi.

Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına, müdahale sürüyor. Alevler, Mandıra Filozofu filminin çekildiği Çökertme Koyu’nu da küle çevirdi. Oyuncu Arda Esen, son durumu paylaştı.

“CENNETTİ, CEHENNEME DÖNDÜ”

Oyuncu Arda Esen, koyun son halini Instagram hesabından “Hepimize geçmiş olsun. Mandıra Filozofu filmine ev sahipliği yapan eşsiz güzellikteki Çökertme Koyu artık bir kül yığını. Cennetti, cehenneme döndü maalesef. Kelimeler kifayetsiz. Arayan soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz…” notuyla paylaştı.

Yapımcı Birol Güven ise, “Mandıra Filozofu'nun kulÜbesi maalesef artık bu halde” dedi.

2013 yılında çekilen Mandıra Filozofu filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel yer almıştı.