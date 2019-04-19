31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mansur Yavaş, ilk atamasını yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine Serdar İğdeler'in getirildiği bildirildi.

İğdeler’in görev ataması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay yazısı beklendiği kaydedilirken, Genel Sekreter Yardımcılığı için de İçişleri Bakanlığı’ndan Mülkiye Başmüfettişi olan Teftiş Kurulu Eski Başkan Yardımcısı Cumhur Çilesiz’in talep edildiği ifade edildi.