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Mardin’de iki günlük elektrik kesintisi

Mardin’de iki günlük elektrik kesintisi
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle iki gün boyunca elektrik kesintilerine gidileceği duyuruldu.

Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Kızıltepe ilçesinde birçok mahallede trafolarda yapılacak çalışmalar nedeniyle Cuma ve Cumartesi günleri elektrik kesintisine gidileceği belirtildi.

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak kesintiden, Akziyaret, Büyükdere, Demirci, Demirler, Dora, Dunaysır, Eroğlu, Erikli, Esenli, Hocaköy, Kahraman, Karakuyu, Kılduman, Koçlu, Timurçiftliği, Ulaşlı, Çakır, Çanaklı ve Çaybaşı Mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir.

Yine Cumartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasındaki kesintiden Alakuş, Yamaç,Belli, Bozhöyük, Büyükdere, Çakır, Demirkapı, Dikmen, Dora, Harmandiizü, İnandı, Kayapınar, Kaynarca, Kırkkuyu, Konuklu, Köprübaşı, Küplüce, Ortaköy, Otluk, Sarıca, Tıraşlı, Timurçiftliği, Ulaşlı, Yolaldl, Yoncalı ve Yuılözü Mahalleleri elektrik kesintisinden etkileneceği belirtildi.

Etiketler mardin kızıltepe elektrik
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