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Masaj salonunda skandal: Cinsel organına zorla dokundurdu

Masaj salonunda skandal: Cinsel organına zorla dokundurdu

Avustralya'nın Sydney kentinde bir masör, masaj uygulamaları sırasında üç kadını taciz ettiği iddiasıyla yargılanıyor.

Sydney'de bir masör, masaj uygulamaları sırasında üç kadına cinsel olarak yaklaşımları nedeniyle ülkede gündem konusu oldu.

CİNSEL ORGANINA DOKUNDURDU
Mayıs ayında 36 ve 39 yaşındaki kadınların şikayet ettiği masör için bu kez 71 yaşındaki bir kadından da benzer şikayetler geldi. 71 yaşındaki bir kadın, kendisine masaj yaparken adamın elini tutup genital bölgesine koyduğunu öne sürdü.

Ryde adındaki bir masaj salonunda çalışan adam, başka birini rızası olmadan kendisine cinsel olarak dokunmaya teşvik etmekle suçlanarak tutuklandı. Kadınların birbirlerini tanımadığı bilgisi de verildi.

Etiketler masaj masaj salonu kabus skandal
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