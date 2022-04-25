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Maske yasağı kalkacak mı? Bakan Koca tarih verdi

Maske yasağı kalkacak mı? Bakan Koca tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tüm Türkiye'de merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı için bir açıklama geldi.

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım." Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler açıklama bakan koca fahrettinb kova maske
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