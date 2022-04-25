Maske yasağı kalkacak mı? Bakan Koca tarih verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tüm Türkiye'de merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı için bir açıklama geldi.
Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım." Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor." ifadelerini kullandı.
“Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım.”— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 25, 2022
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Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor.
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