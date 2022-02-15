Maskeler ne zaman çıkacak? Bakanlık tarih verdi

Sağlık Bakanlığı yetkilileri pandeminin seyriyle ilgili öngörülerini anlattı. Yetkililer, "Yeni varyant çıkmazsa yazın maskeye veda edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin ifadelerine göre, omicron varyantının hızla vakaları artırması hastaneye yatışlar ile ölümlere de yansımaya başladı. Ortaya çıkan rakamlar, vakaların yüzde 15'inin 65 yaş üstü olduğunu gösteriyor. Ölümlerin ise yüzde 85'i bu gruptan. Yani her gün ölenlerin 170'i 65 yaş üstü. Aşısız ya da eksik aşısı olanlar ezici çoğunluk. 60 yaş altı aşılı vatandaşlarda ölüm oranı son derece düşük. Aşı, yüzde 95.7'ye varan oranda ağır hastalık ve ölümleri engelliyor. Ancak halen 20 milyona yakın vatandaş hatırlatma dozlarını yaptırmış değil.

Omicron'un yeni varyantı BA2 özellikle Hindistan, Filipinler ve Danimarka'da yayılıp baskın varyanta dönüşmeye başladı. Bunun nasıl bir etkiye sahip olacağı yakından takip ediliyor.

Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran günlük vaka sayılarında bir duraksama başladı. Salgının hızı düşüşe geçti. Test pozitiflik oranları son günlerde yüzde 20'nin altına inerken (yüzde 24'lere kadar çıktı) virüsün üretme katsayısı ise 0.91'e düştü.

Yeni dalganın birkaç hafta plato çizip hızla inişe geçmesi, önümüzdeki ayın ortasından itibaren bu düşüşün çok hızlanması bekleniyor.

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