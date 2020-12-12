Maskesiz gezen kadından polise: Vermiyorum kardeşim gel de al

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı’nda yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan polis ekipleri, maskesiz gezen bir kadını durdurup kimlik istedi. Polis ekiplerine kimlik vermek istemeyen kadın yoluna devam edip kimlik vermeyeceğini söyledi. Maskesiz kadının polise söylediği "Vermiyorum kardeşim gel de al. Artistliğiniz kime. Siz neyinize güveniyorsunuz, hayırdır ya siz kimsiniz" sözleri çevredekilerden de tepki gördü.



O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kimlik vermeyeceğini söyleyen kadına çevredeki başka bir kadın tepki göstererek, ‘biz de maskemizi çıkaralım o zaman, bizimki can değil mi?’ diye yanıt verdi. Bir müddet tartışma sonrası maskesiz gezinen kadın, kadın polis memuru eşliğinde karakola götürüldü. Kadına maske takmadığı için 900 lira cezai işlem uygulanırken, görevli polis memuruna mukavemetten adli işlem başlatıldı.