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Mayıs ayına günler kala Antalya beyaza büründü

Mayıs ayına günler kala Antalya beyaza büründü
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Mayıs ayına günler kala, sıcaklıkların artması beklenirken Antalya’ya Nisan ayının sonunda kar yağdı.

Akseki içesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmurun ardından Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisine saat 16.30 sıralarında kar yağışı başladı.

KONYA İL SINIRINA KADAR DEVAM ETTİ

Kar yağışı Akseki’nin Yarpuz mahallesinin Kaklıktaş Battı Çıktı mevkiinden itibaren başladı ve Konya il sınırına kadar devam etti. Kar yağışının başlaması ile birlikte karayolları Alacabel ekipleri harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı. Alacabel’de kar kalınlığı 10-15 santimetreyi bulurken, kar yağışı akşam etkisini yitirirken ulaşımda da herhangi bir aksamanın olmadığı bildirildi.

Etiketler kar mayıs antalya
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