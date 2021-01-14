MEB karne notları için bir kez daha karar değiştirdi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk ve ortaokul öğrencilerinin ilkokul ve ortaokullarda birinci dönem karnelerinin hazırlanması sürecinde yeniden değişiklik yaptı. Bakanlıktan il müdürlüklerine gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Veliler 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

Ayrıca salgın koşulları nedeniyle ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağı da duyuruldu.

MEB tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı duyurulmuştu.