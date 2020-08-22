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  3. 22 Ağustos 2020 16:53

MEB'den flaş açıklama: Meslek lisesi diploması alabilecekler

Milli Eğitim Bakanlığı, ''Ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişiler, telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabilecekler.'' açıklamasını yaptı.

MEB'den flaş açıklama: Meslek lisesi diploması alabilecekler
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, mesleki eğitim merkezlerine gönderilen yönerge ile mesleki eğitim merkezinde okuyarak mezun olmuş, fakat diploma programına dahil olmayarak kalfalık ve ustalık belgesi almış kişilerin, artık telafi dersler ile lise diploması alabilecekleri belirtildi.

Mesleki eğitim merkezleri tarafından verilen lise diploması şartlarının genişletildiğinin bildirildiği açıklamada, "Bunun yanı sıra bu merkezlerde okuyan ve 11'inci, 12'nci sınıftaki diploma programına dahil olmayan öğrenciler de fark derslerini alarak meslek lisesi diploması almaya hak kazanacaklar. Ayrıca dışarıdan ustalık kalfalık sınavına girmiş ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu kişiler de diploma programına dahil olarak diploma alabilecekler" denildi.

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