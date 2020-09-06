MEB'den flaş ek ders kararı

MEB, telafi eğitimindeki ek ders ücretlerine yönelik görüş yazısını illere gönderdi. Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Ağustos ila 18 Eylül arasında yapılan telafi eğitimlerinde sadece kendilerine ders görevi verilip de bu kapsamda fiilen ders okutanların ek ders alabileceğini belirtti.

Aynı uygulama ücretli öğretmenler için de geçerli olacak. Ücretli öğretmenlerden, kendilerine uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim programı kapsamında ders görevi verilmesi ve fiilen ders görevinin yapılması halinde ders görevlerinin karşılığında ek ders ücreti verilecektir.