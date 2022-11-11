MEB'den 'pedagojik formasyon eğitimi' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), pedagojik formasyon eğitimi alanların uzman öğretmenlik için yapılacak yazılı sınavdan muaf tutulduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında, pedagojik formasyon eğitimi alanların Bakanlığımızca yüksek lisans derecesine denk tutularak ilgililerin uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınavdan muaf tutulduklarına yönelik haberler yapılmıştır. Bakanlığımızca, pedagojik formasyonun tezsiz yüksek lisans eğitimine denk olduğuna yönelik bir açıklama yapılmamış olup yapılan haberler, gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Hangi eğitimlerin yüksek lisans eğitimine denk sayılacağını belirleme yetkisinin, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) ait olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı öğretmenlerimiz, aldıkları pedagojik formasyon eğitimlerinin 'Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nda yer alan derslerle aynı olduğunu iddia ederek sertifikalarının 'tezsiz yüksek lisans'a denk sayılmasını talep etmişlerdir. Yapılan başvurular üzerine haberlere konu olan yazıda; ilgililerin bitirmiş oldukları eğitimlerin yüksek lisans eğitimine denk olup olmadığının, yetkili bulunan Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir."