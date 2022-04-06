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MEB'den velilere LGS uyarısı: Son tarih 14 Nisan

MEB'den velilere LGS uyarısı: Son tarih 14 Nisan

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav başvuruları konusunda velilere hatırlatmada bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında merkezi sınavın başvuruları ve onay işlemleri Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilen başvuru işlemlerine ilişkin öğrencilerin sınav bilgilerinin "e-okul.meb.gov.tr" üzerindeki e-Okul Veli bilgilendirme sisteminden 14 Nisan'a kadar kontrol edilmesi gerekiyor.

 Bakanlık, LGS adayı öğrencilerin sınav bilgilerinin kontrolü konusunda velilere bilgilendirme mesajı da gönderdi. Öğrencilerin bilgilerinde sorun bulunması halinde, veliler, düzeltme taleplerini okul müdürlüklerine iletebilecek.

Etiketler veli lgs sınav
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