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MEB'ten öğrencilere yaz tatili müjdesi

MEB'ten öğrencilere yaz tatili müjdesi
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Milli Eğitim Bakanlığı 81 ilde okullarda derslerin yaz tatilinden 1 hafta önce biteceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde okullarda değişen müfredat programına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, bu açıklamaların yanı sıra eğitim ve öğretim programında bu yıl uygulanacak olan bir konuya daha açıklık getirdi. 81 ildeki okulların tamamında eğitim süreci bir hafta erken kapanacak ve son hafta etkinliklere ayrılacak.

Aileler yaz tatili programını düzenlerken okulun kapanma tarihine göre tatil planlarını yapıyor. Bu kapsamda okulların kapanacağı tarih önem teşkil ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Konuya ilişkin yaptığı açıklamada okullarda görülen derslerin planlanandan bir hafta önce biteceğini açıkladı. Bu doğrultuda okulların son haftası ders işlenmeyecek bunun yerine etkinlik programları düzenlenecek.

Ülke genelindeki tüm okulları yakından ilgilendiren yeni uygulama doğrultusunda okullar kapanmayacak lakin dersler sona erecek. Çocuklar okulun son haftasında sadece Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen müfredata göre etkinlikler yapacak.

Etiketler meb milli eğitim bakanlığı müfredat ders dersler yaz tatili
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