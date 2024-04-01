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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yerel seçim mesajı

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yerel seçim mesajı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara’da TBMM personeli ile bir araya geldiği iftar programında yerel seçime ilişkin konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara’da TBMM personeli ile bir araya geldiği iftar programında yerel seçime ilişkin konuştu. Numan Kurtulmuş "Milletimizin kararına herkesin büyük olgunlukla saygı gösterdiğini görmek, Türkiye’nin ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun işaretlerinden biri" ifadelerini kullandı.

Etiketler numan urtulmuş seçim yerel seçim
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