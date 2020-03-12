Meclis'teki kavga sonrası Engin Özkoç'la görüşen AK Partili kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini iade ettiği için Meclis Genel kurulunda AK Partili vekiller tarafından saldırıya uğrwyan Engin Özkoç, "Korkmuyoruz. Bizi susturamazsınız" dedi. Saldırıya uğrayan Özkoç hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekesi ise jet hızıyla TBMM'ye gönderildi.

Özkoç'un 'korkmayacağız, susmayacağız' diyerek kendilerine ve liderlerine her türlü saldırının karşısında duacakalarını açıklamasının ardından gerilimi düşürmek için AK Parti'den adım geldi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın aktardığına göre, Engin Özkoç ile AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı arasında bir görüşme gerçekleşti.

Sarıkaya, Bostancı'nın davetiyle gerçekleşen bu görüşmede alınan kararları ve bu kararların gerginliğe yansımalarını aktardı:

İşte Sarıkaya'nın o satırları:

Geçen hafta AK Parti ile CHP arasındaki ipler gerilmiş, bu da TBMM’de yumruklu kavgaya dönüşmüştü.

Ardından da Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlenip, TBMM’ye süratle yollanmıştı.

Gözler bu haftaya çevrilmişken, önceki gün iki parti arasında önemli bir temas gelişti.

AK Parti Grup Başkanı Prof. Dr. Naci Bostancı’nın davetiyle CHP Grup Başkanvekili Engin Altay buluştu.

Buluşmada gerilimin yatıştırılması ve İdlib gerginliğinin yaşandığı sürede siyasetin sakinliğini koruması üzerinde durulmuş.

Şu kadarını belirteyim ki AK Parti de gerilimin tırmanmasını istemiyor; bu konuda kavgaya karışan milletvekillerini de uyarmış.

Bunun son iki gündür siyasal dile de yansıdığı görüldü.

Önce Kılıçdaroğlu parti grubunda kavga istemediklerini söyledi; ancak kendilerine yönelik her saldırıya da yanıt vermekten kaçınmayacaklarını ekledi.

Benzer şekilde Brüksel dönüşü de Cumhurbaşkanı ortamı yatıştırıcı mesaj verdi.