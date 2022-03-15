Melih Gökçek koronavirüse yakalandı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek koronavirüse yakalandı. Evinde istirahat eden Gökçek haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Gökçek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Sonunda benim ve eşim Nevin’in de testleri pozitif çıktı. Karı koca evde istirahatla karantina süremizi doldurmaya çalışıyoruz. Rabbimize hamdolsun, hafif geçiyor. Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz.
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