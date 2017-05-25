''Memleket keşifçisi öğrenciler''den Emniyet'e ziyaret

İstanbul Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan, Dicle Üniversitesi öğrencilerini makamında kabul etti. Çalışkan, öğrencilerle sohbetinde iletişime ve çok çalışmaya vurgu yaptı.

Diyarbakır Emniyeti'nin başlattığı "Ülken Senin Keşfet" projesi kapsamında Çanakkale ve İstanbul'u ziyaret eden öğrenciler, İstanbul Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan'ı makamında ziyaret etti. Çalışkan makamında ağırladığı öğrencilerle yarım saat sohbet edip kendilerine tavsiyelerde bulunarak hediyeler verdi.

"İLETİŞİM OLMAYINCA GÖLGENİZE BİLE DÜŞMAN OLUYORSUNUZ"

Ülkedeki insanların birbiriyle iletişiminin önemine vurgu yapan Çalışkan, konuşmasında "İletişim kurduğunuz anda, dıştan bakıp hiç sevmediğiniz insanlarla iyi diyalog kurabiliyorsunuz. İletişime açık olursanız kimseye düşman olmazsınız. Ama iletişim olmayınca gölgenize bile düşman oluyorsunuz" dedi. Öğrencilere bazı anılarını da anlatan Mustafa Çalışkan, birlik ve beraberlik üzerine vurgu yaptı. Çalışkan öğrencilere çalışmayı da tavsiye ederek, ülkemizin ileriye gidebilmesi için çok çalışmak gerektiğini ifade etti.

ŞEHİT AİLELERİ PROJESİ

İstanbul Emniyeti'nin projelerinden de bahseden Dr.Mustafa Çalışkan, 20-30 yıl önce şehit olan güvenlik güçlerinin ailelerine yönelik bir proje yürütüldüğünü belirterek "Büyük Aile projemiz var. Bizim kalacak bir yerimiz var. 20-30 yıl önce şehit olmuş polis, bekçi, korucu ailelerini davet ediyoruz. Şimdiye kadar otuza yakın aile geldi. Dört günlük süre içerisinde fırsat oldukça onlarla vakit geçiriyoruz. Yemek yiyoruz. O ailelerde 'Devlet bizi unutmamış' diyor" diyen Çalışkan " Her şehit yakını Çanakkale'yi görsün diye de bir çalışma yürütüyoruz" İfadelerini kullandı.

TERÖR BİTECEK

Terör konusuna da değinen Dr.Çalışkan, "Derenin taşıyla derenin kuşunu vuruyorlar. Biz kimsenin kanının akmasını, canının yanmasını istemiyoruz" terör bitecek, buna sonuna kadar inanıyorum. Bu bitince ülke kanatlanacak" dedi. Çalışkan, heyete hediye verirken, öğrencilerde Çalışkan'a Diyarbakır Surları'nın işlendiği el işlemeli bakır plaket verdi. Çalışkan, misafirlerini tek tek ellerini sıkarak uğurladı.