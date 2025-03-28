Memur emeklilerinin maaş ve ikramiyeleri hesaplarda

Ramazan Bayramı öncesi memur emeklilerinin aylıkları ve bayram ikramiyeleri birlikte hesaplara yatırıldı.

Pazar günü başlayacak olan ve sadece kamu personeli için 9 güne uzatılan Ramazan Bayramı öncesinde tüm memur emeklilerinin maaşları ve bayram ikramiyelerinin banka hesaplarına yatırıldığı açıklandı.