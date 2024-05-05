Merakla beklenen Green Card sonuçları açıklandı

ABD'de çalışma ve yaşama hakkı kazanmak için binlerce adayın başvurduğu Green Card çekiliş sonuçları açıklandı.

Her yıl binlerce vatandaşın yoğun ilgiyle başvurduğu Green Card sonuçları, daha önceden bildirildiği gibi 4 Mayıs Cumartesi günü online sistem üzerinden ilan edildi. Adaylar, karşılarını çıkan formu doldurarak kişisel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yapılan açıklamada; "Green Card kura çekiliş sonuçları Türkiye saati ile 19:00'da açıklandı. Green Card başvuru sonuçları https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden görüntülenebilecek. Teyit numarası kullanarak sonuçlar öğrenilebilecek.'' denildi.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.

Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir.

Katılımcı durumunu çevrimiçi kontrol etmek için lütfen Katılımcının Onay Numarasını, Soyadı/Soyadı ve Doğum Yılı bilgilerini aldığınızdan emin olun. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

ONAY NUMARASI NEDİR?

Sonuçlarınızı kontrol edebilmek için elinizde CONFIRMATION (ONAY) numarası bulunması gerekmektedir. Confirmation numarasına sahip olan katılımcılar https://dvprogram.state.gov/ESC adresinden sonuçları kontrol edebilirler.

Onay numaranızı öğrenmek için öncelikle resmi Green Card Başvurusu Doğrulama Sayfası'na erişim sağlayın.

Doğrulama için vize programı yılını seçin. Ardından soyadınız, adınız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz gibi bilgilerin istendiği formu eksiksiz doldurun.

Girmiş olduğunuz bilgilerde eksiklik veya yanlışlık yoksa karşınıza onay (Confirmation number) gelecektir.