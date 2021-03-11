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Meral Akşener'in konvoyunda kaza: 4 yaralı

Şanlıurfa'da temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyundaki bir aracın minibüsle çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da esnaf gezisini tamamlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, programı kapsamında Viranşehir ilçesine haraket etti.

Konvoyda bulunan Devlet eski Bakanı ve İYi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun içerisinde bulunduğu otomobil, Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun 15'inci kilometresinde kavşakta bir minibüsle çarpıştı. Kazada Ensarioğlu ve Ensarioğlu'nun şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Etiketler kaza akşener meral akşener
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