Merkez'in faiz kararı gününde dolar, euro ve altın kritik seviyede!

TCMB Para Politikası Kurulu merakla beklenen faiz kararını bugün açlıklayacak. Kritik faiz açıklaması öncesinde Dolar 8,07 TL'den, Euro 9,71 TL'den, Sterlin 11,17 TLden işlem görüyor. Gram altın 451 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 6,62 TL seviyesinde. Bitcoin ise 63 bin 063 dolardan işlem görüyor.

Yeni yılın başladığı günden bu güne döviz karşısında eriyen Türk Lirası'nda değer kaybı devam ediyor.

Yurt içinde piyasaların gözü bugün TCMB'de gerçekleştirilecek Para Politikları Kurulu toplantısında. TCMB metninde yapılacak değişiklikler de yakından takip ediliyor.

TCMB Para Politikası Kurulu merakla beklenen faiz kararını bugün açlıklayacak. Kritik faiz açıklaması öncesinde Dolar 8,07 TL'den, Euro 9,71 TL'den, Sterlin 11,17 TLden işlem görüyor. Gram altın 451 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 6,62 TL seviyesinde. Bitcoin ise 63 bin 063 dolardan işlem görüyor.

Onsu 1.740 dolar seviyesinde olan altında, gram altın 447/451, çeyrek altın 726/742, Cumhuriyet altını ise 2.989/3.026 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın piyasaları kargaşaya sürükleyen ani bir kararla atadığı Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB’nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Kavcıoğlu atamasının hemen ardından vaktinden önce bir PPK toplantısı yapmayacağını belirterek bir başka endişeyi gidermişti.

Reuters anketindeki faiz indirimi sorusuna yanıt veren 9 ekonomistten 3’ü ilk faiz indirimini ikinci çeyrekte beklerken, 5’i ise bunun üçüncü çeyrekte olacağını, bir kişi ise son çeyrekte olacağını öngördü.

Piyasa beklentisi herhangi bir değişikliğin olmayacağı yönünde. Merkez Bankası’nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı bugün (15 Nisan 2021) gerçekleştirilecek.

PPK yeni başkan Kavcıoğlu’nun başkanlığında açıklanacak ilk faiz kararı olacak. Nisan ayı faiz kararı öncesi faizler yüzde 19 bandında yer alıyor.

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı.

MERKEZ'İN YIL SONU DOLAR VE ENFLASYON TAHMİNİNİ

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 60 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 13,12 oldu.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,95'ten 8,57'ye yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 8,78 oldu.

FED'TEN PİYASALARI HAREKETLENDİRECEK AÇIKLAMA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell CBS televizyonu tarafından düzenlenen "60 Dakika" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ekonomisinin hala tehlike olup olmadığına dair bir soru üzerine Powell, "Şu anda gördüğümüz şey, gerçekten dönüm noktasında görünen bir ekonomi." yanıtını verdi.

Powell, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yaygın aşılamanın, güçlü mali ve para politikası desteğinin bunda etkili olduğunu belirterek, ekonominin çok daha hızlı büyümeye başlayacağını ve istihdamın hızlanmasını beklediklerini ifade etti.

SANAYİ ÜRETİMİ VERİLERİ AÇIKLANDI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi %9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 arttı.

İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.

CARİ AÇIK BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Merkez Bankası şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre cari açık şubatta 2 milyar 610 milyon dolar oldu. Açık geçen yılın şubat ayına göre 1 milyar 233 milyon dolar yükseldi. Cari işlemler dengesi, şubat ayında 2,61 milyar dolar açık verdi. Cari işlemler hesabının şubatta 2,45 milyar dolar açık vereceği düşünülüyordu. Yıllık cari işlemler açığı, 36,6 milyar dolardan 37,8 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre; şubat ayındaki 'açık'ta dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 122 milyon dolar artarak 2 milyar 65 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 984 milyon dolar azalarak 494 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.